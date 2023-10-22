КАМАЗ отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Химками» в матче Первой лиги

Обзор матчей 14-го тура российской Первой лиги.

В одной из встречи КАМАЗ сыграл вничью с «Химками» со счетом 2:2.

Сначала «Химки» забили 2 гола. Отличились Александр Руденко на 39-й минуте и Бутта Магомедов на 59-й минуте.

КАМАЗ сумел сравнять счет. Дублем отметился Валентин Пальцев, забив свои голы на 81-й и 85-й минутах встречи.

Футбол. Россия. ФНЛ КамАЗ — Химки 2:2 Голы: 0:1 Александр Руденко (39'), 0:2 Бутта Магомедов (59'), 1:2 Валентин Пальцев (81'), 2:2 Валентин Пальцев (85') КамАЗ: Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Ильнур Бадртдинов, Юрий Кириллов, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Дамир Таликин, Fartuna B., Gyurdzhan A., Ratnikov S., Ukomskiy A. Химки: Игорь Обухов, Олег Исаенко, Данил Степанов, Сергей Терехов, Хетаг Хосонов, Артём Кулишев, Лео Андраде, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Александр Руденко, Varatynov S. Предупреждения: Ratnikov S. (45'), Валерий Почивалин (56'), Илья Берковский (71'), Валентин Пальцев (86')

После этого матча КАМАЗ занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 20-ю очками в активе. «Химки» — на 3-й позиции (25).

В параллельном матче «Волгарь» обыграл минимально обыграл «Аланию» (1:0). Единственный гол в этом матче забил Данил Клёнкин на 34-й минуте.

Футбол. Россия. ФНЛ Волгарь — Алания 1:0 Гол: 1:0 Данил Клёнкин (34') Волгарь: Олег Смирнов, Иван Хомуха, Егор Прошкин, Данил Клёнкин, Евгений Шляков, Денис Ткачук, Кирилл Ушатов, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Malyarov N., Shaikhtdinov D. Алания: Георгий Натабашвили, Заур Тарба, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Алан Хабалов, Валерий Царукян, Николай Гиоргобиани, Вячеслав Кротов, Gurtsiev B. Предупреждения: Давид Шавлохов (38'), Алан Хабалов (68')

«Волгарь» занимает последнее 18-е место в таблице Первой лиги с 12-ю очками в активе. «Алания» — на 1-й позиции (28).