«Арсенал» победил «Кубань», «Нефтехимик» был сильнее «Ленинградца»

Завершились два матча 15-го тура Первой лиги.

Тульский «Арсенал» на своем поле победил «Кубань» со счетом 3:1.

Голы в команде Александра Сторожука забивали Анатолий Макаров, Дмитрий Барков и Джонатан Окоронкво (с пенальти).

Для нигерийского форварда это уже девятый гол в чемпионате. Он является лучшим бомбардиром.

В составе «Кубани» единственный гол на счету Нури Абдокова.

Футбол. Россия. ФНЛ Арсенал Тула — Кубань 3:1 Голы: 1:0 Makarov A. (6'), 1:1 Нури Абдоков (19'), 2:1 Дмитрий Барков (86'), 3:1 Джонатан Окоронкво (пенальти) (89') Арсенал Тула: Никита Кокарев, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Константин Нижегородов, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Levin V., Makarov A. Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Азат Байрыев, Максим Веденеев, Нури Абдоков, Игорь Безденежных, Ленар Фаттахов, Илья Мосейчук, Альберт Шарипов, Илья Грузнов, Reichmen B. Предупреждения: Makarov A. (23'), Альберт Шарипов (48'), Сергей Ткачёв (58'), Ленар Фаттахов (89')

После этой победы тульский клуб поднялся на шестое место с 22 очками. «Кубань» продолжает находиться в зоне вылета с 12 баллами.

В параллельном матче «Нефтехимик» в гостях обыграл «Ленинградец» со счетом 2:1.

Дубль в команде Кирилла Новикова сделал 20-летний нападающий Матвей Першин, вышедший на замену в середине второго тайма.

Единственный гол в составе хозяев на счету Эдуарда Суханова, который он забил уже в добавленное время.

Футбол. Россия. ФНЛ Ленинградец — Нефтехимик 1:2 Голы: 0:1 Pershin M. (60'), 0:2 Pershin M. (75'), 1:2 Sukhanov E. (90+1') Ленинградец: Андрей Хитяев, Владислав Микушин, Кирилл Колесниченко, Zaytsev A., Beljaev M., Kaptilov V., Kudryavtsev R., Markin M., Rozmanov N., Shepelev V., Sukhanov E. Нефтехимик: Алексей Бердников, Павел Котов, Максим Шоркин, Богдан Зорин, Артём Голубев, Роман Денисов, Султан Джамилов, Давид Кокоев, Максим Петров, Артём Котик, Sitdikov M. Предупреждения: Shepelev V. (6'), Markin M. (42'), Sukhanov E. (90+1'), Алексей Бердников (90+3'), (90+4')

Команда Сергея Кирьякова после этого поражения опустилась в зону вылета, у нее осталось 14 очков. «Нефтехимик» поднялся на 12-ю позицию с 19 очками.