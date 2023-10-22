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    Президент Алаев: Рассмотрим вхождение белорусских клубов в РПЛ

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    Глава РПЛ Александр Алаев сказал, что он не отрицает вхождение клубов из Беларуси в Лигу, если они проявят инициативу.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Мы с уважением относимся к каждой инициативе регулятора, министра спорта. Но я представляю РПЛ, в которой 16 клубов. Могу сказать, что если будет инициатива, то мы готовы ее рассмотреть, вынести на общее собрание, оценить, потому что мы понимаем, что это очень сложный процесс — юридический, финансовый.

    Мы же не будем забывать, что белорусы играют в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. Объединение разных лиг в футболе более сложный процесс, чем в других видах спорта, практика показывает.

    Будет исполком Российского футбольного союза, возможно, там будет обсуждаться. Но нам пока преждевременно говорить, нам права делегируют, мы проводим соревнование — чемпионат России с участием российских клубов. Будет инициатива — обсудим», — цитирует Алаева ТАСС.

    43-летний Александр Алаев стал президентом РПЛ в августе 2022 года, ранее он возглавлял ФНЛ (Первой лиги).

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