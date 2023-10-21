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    «Это лучше, чем поражение». Тормена — о ничьей «Краснодара»

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    Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о ничейном результате команды в матче 12-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    «Как оценю свою игру в матче с калининградцами? Можно сказать, что хорошая игра. У "Балтики" хорошая команда, сильные нападающие. Уезжаем с одним очком, это лучше, чем поражение.

    В конце игры обе команды начали уставать, появилось пространство. В финальной части игры все немного сбавили ритм», — сказал Тормена в эфире «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Владимира Ивича сыграют 29-го октября с ЦСКА.

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