«Это лучше, чем поражение». Тормена — о ничьей «Краснодара»

Защитниквысказался о ничейном результате команды в матче 12-го тура РПЛ с(2:2).

«Как оценю свою игру в матче с калининградцами? Можно сказать, что хорошая игра. У "Балтики" хорошая команда, сильные нападающие. Уезжаем с одним очком, это лучше, чем поражение.

В конце игры обе команды начали уставать, появилось пространство. В финальной части игры все немного сбавили ритм», — сказал Тормена в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Владимира Ивича сыграют 29-го октября с ЦСКА.