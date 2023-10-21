Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч Примеры с «Мальоркой»

Стали известны стартовые составы на матч 10-го тура испанской Примеры

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Субельдия, Элустондо, Захарян, Мерино, Субименди, Мендес, Оярсабаль, Фернандес.

«Мальорка»: Райкович, Гонсалес, Вальент, Настасич, Лато, Копете, Санчес, Кошта, Родригес, Мурики, Ларин.

В нынешнем сезоне российский полузащитник Арсен Захарян провел 4 матча за «Реал Сосьедад» в Примере и не отметился результативными действиями.

Матч между этими командами состоится 21-го октября в 15:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка здесь.

После 9-и туров «Реал Сосьедад» занимает 6-е место в таблице Примеры в 15-ю очками в активе. «Мальорка» — на 15-й позиции (8).