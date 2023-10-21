«Ливерпуль» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч АПЛ

опубликовали стартовые составы на матч 9-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Салах, Диас, Жота.

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Тарковски, Брэнтуэйт, Янг, Дукуре, Харрисон, Макнил, Гарнер, Онана, Калверт-Льюин.

Матч между этими командами состоится 21-го октября в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следите за ходом поединка — здесь.

После 8-и туров «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Эвертон» — на 16-й позиции (7).