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    «Ливерпуль» — «Эвертон». Онлайн

    Онлайн-трансляция мерсисайдского дерби «Ливерпуль» — «Эвертон»

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    «Ливерпуль»
    22 октября «Ливерпуль» сыграет дома с «Эвертоном». За ходом матча 9-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    Команда Юргена Клоппа после 9-ти туров идет четвертой в турнирной таблице АПЛ. На счету «красных» 17 очков (5 побед, 2 ничьи и одно поражение). После серии из пяти побед подряд «Ливерпуль» притормозил и набрал только одно очко в двух крайних турах.

    Сначала мерсисайдцы обидно уступили на выезде «Тоттенхэму» (1:2), все решил автогол Матипа на 96-й минуте. Затем «Ливерпуль» был близок к победе в выездной встрече с «Брайтоном», но не смог сохранить три очка, пропустив на 78-й минуте (2:2).

    Подопечные Юргена Клоппа в прошлом сезоне не смогли пробиться в Лигу Чемпионов и в нынешней кампании стартовали в Лиге Европы. Начало группового этапа получилось вполне успешным — две победы в двух турах над ЛАСК (3:1) и «Юнионом» (2:0) соответственно.

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    «Эвертон»

    В прошлом сезоне «Эвертон» спасся от вылета в Чемпионшип, однако и в новой кампании «ириски» испытывают проблемы на старте. В 8-ми матчах коллектив Шона Дайча набрал 7 очков и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице.

    «Эвертон» одержал две победы при одной ничьей пяти поражениях. В крайнем туре «ириски» принимали «Борнмут». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.

    До этого команда из «Ливерпуля» также обыграла «Брентфорд» (3:1) и уступила «Арсеналу» (0:1) и «Лутону» (1:2). В конце сентября «Эвертон» успешно преодолел барьер 3-го раунда Кубка английской лиги в лице «Астон Виллы» (2:1) и пробился в 1/8 финала турнира.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ встреча на «Гудисон Парк» завершилась в нулевую ничью, а на «Энфилде» победу отпраздновал «Ливерпуль» (2:0). Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных» 5 побед, «Эвертон» оказался сильнее в одном случае и еще 4 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон» с коэффициентом 1.97.

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