Игнашевич: Можно сегодняшний матч занести нам в актив

Главный тренер калининградскойвысказался о ничьей с(2:2).

«Можно сегодняшний матч занести нам в актив. Ребята справились. У нас получилось то, что мы хотели предложить "Краснодару", создавали моменты. Может быть, не так надёжно играли в обороне в первом тайме, во втором — получше. Очень сложно, когда всё трактуется в одну сторону, — штрафные, единоборства, угловые.

Мне приходилось как тренеру делать паузы, чтобы сбивать темп, потому что всё в одну сторону свистится. Благодарность ребятам, что выдержали. Первый гол был неприятный, пенальти — дело житейское. Нам ставят такие регулярно», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 28 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» поднялась на 13-ю строчку.