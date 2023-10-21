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    Игнашевич: Можно сегодняшний матч занести нам в актив

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    Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о ничьей с «Краснодаром» (2:2).

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Можно сегодняшний матч занести нам в актив. Ребята справились. У нас получилось то, что мы хотели предложить "Краснодару", создавали моменты. Может быть, не так надёжно играли в обороне в первом тайме, во втором — получше. Очень сложно, когда всё трактуется в одну сторону, — штрафные, единоборства, угловые.

    Мне приходилось как тренеру делать паузы, чтобы сбивать темп, потому что всё в одну сторону свистится. Благодарность ребятам, что выдержали. Первый гол был неприятный, пенальти — дело житейское. Нам ставят такие регулярно», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

    «Краснодар» набрал 28 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» поднялась на 13-ю строчку.

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