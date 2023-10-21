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    «Бавария» одержала уверенную победу над «Майнцем» в Бундеслиге

    «Майнц» — «Бавария»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Бавария» в гостях обыграла «Майнц» (3:1) в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол мюнхенцы забили уже на 11-й минуте встречи. Нападающий команды Кингсли Коман получил передачу от партнера и пробил точно в левый угол ворот.

    Уже спустя всего 5 минут гостям удалось удвоить свое преимущество. Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил скидку от Леона Горецки и сильно пробил головой — 2:0.

    «Майнцу» удалось сократить отставание до минимума на 43-й минуте. Защитник команды Антони Каси получил мяч уже в штрафной соперника, не расстерялся и нанес красивый удар в девятку ворот с близкого расстояния.

    На 59-й минуте «Бавария» восстановила разрыв в 2 мяча. На сей раз полузащитник команды Леон Горецка уже сам завершил момент. Игрок подобрал мяч на краю штрафной и закрутил его точно в нижний угол ворот. Без шансов для голкипера соперника — 3:1.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Майнц — Бавария 1:3
    Голы: 0:1 Кингсли Коман (11'), 0:2 Гарри Кейн (16'), 1:2 Антони Каси (43'), 1:3 Леон Горецка (59') Майнц: Робин Центнер, Сепп ван ден Берг, Штефан Белл (Карим Онисиво, 84'), Данни да Коста, Эдмилсон Фернандеш (Том Краус, 76'), Доминик Кор (Марко Рихтер, 76'), Леандро Мартинс, Антони Каси (Максим Лайч, 63'), Ли Джэ Сон (Аймен Баркок, 63'), Людовик Ажорк, Brajan Gruda Бавария: Свен Ульрайх, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ, Маттейс де Лигт, Джамал Мусиала (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 77'), Лерой Зане (Mathys Henri Tel, 77'), Леон Горецка (Буна Сарр, 75'), Альфонсо Дэвис, Конрад Лаймер, Гарри Кейн, Кингсли Коман (Томас Мюллер, 88') Предупреждения: Маттейс де Лигт (27'), Людовик Ажорк (45 + 2'), Доминик Кор (49'), Штефан Белл (65'), Конрад Лаймер (90 + 1')

    После этого матча «Бавария» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги (20 очко). «Майнц» — на 17-й строчке (2 балла).

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