«Майнц» — «Бавария»: счет матча 1:3, обзор голов

Первый гол мюнхенцы забили уже на 11-й минуте встречи. Нападающий команды Кингсли Коман получил передачу от партнера и пробил точно в левый угол ворот.
Уже спустя всего 5 минут гостям удалось удвоить свое преимущество. Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил скидку от Леона Горецки и сильно пробил головой — 2:0.
«Майнцу» удалось сократить отставание до минимума на 43-й минуте. Защитник команды Антони Каси получил мяч уже в штрафной соперника, не расстерялся и нанес красивый удар в девятку ворот с близкого расстояния.
На 59-й минуте «Бавария» восстановила разрыв в 2 мяча. На сей раз полузащитник команды Леон Горецка уже сам завершил момент. Игрок подобрал мяч на краю штрафной и закрутил его точно в нижний угол ворот. Без шансов для голкипера соперника — 3:1.
После этого матча «Бавария» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги (20 очко). «Майнц» — на 17-й строчке (2 балла).