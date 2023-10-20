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    Юран: Хочу работать в «Спартаке», но на «живое место» Абаскаля не пойду

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран признался, что хотел бы в будущем возглавить «Спартак».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Мечтаю — это не совсем точное слово. Я играл в этом клубе, одни из лучших моих матчей в карьере прошли в Лиге чемпионов 1995 года, когда мы выиграли шесть матчей группового турнира из шести. Работал с великим тренером Олегом Романцевым и получал от этого огромное удовольствие.

    Конечно, любому бывшему футболисту хочется поработать в клубе, где он играл. Тем более что "Спартак" не просто клуб, а флагман нашего футбола, самая популярная команда страны. Да, было бы здорово в ней поработать, и не просто поработать, а выиграть трофеи. Но не мечтаю это сделать, а стремлюсь к этому. Впрочем, то же самое касается и других ведущих клубов.

    Я играл в Португалии и не могу представить в "Бенфике" или "Порту" какого-то иностранца без победного опыта. Своего, местного, еще не имеющего реальных достижений, они рассмотреть могут, но человека из-за границы — только со зримыми достижениями. Например, тренировавший в "Бенфике" нас с Василием Кульковым Свен-Еран Эрикссон пришел туда после того, как выиграл с "Гетеборгом" Кубок УЕФА. Со шведской командой! И было понятно, что этот специалист — незаурядный, что он своей последующей карьерой, в том числе в Лиссабоне, и доказал.

    А у нас, допустим, в "Локомотиве" была череда непонятных немецких тренеров, которые ничего нигде не добивались, и это считалось нормальным. Понятно, когда приходят Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Роберто Манчини. За тренера всегда говорят результаты. Такая у нас неблагодарная работа.

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    • Пойду ли в "Спартак" на "живое место" Абаскаля? Исключено! Не идти на "живое место" — неписаный тренерский закон, старшие коллеги меня ему научили, и это даже не обсуждается! Всегда и везде говорил, что приду только после того, как с предыдущим тренером рассчитаются и он уедет. Была ситуация, когда меня на базу "Химок" не пускали, а контракт расторгнут еще не был. А Дмитрий Гунько уже приехал общаться с командой, ждал, пока я уеду. Может, еще молодой был и тренерских законов не понимал», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» и «Пари НН» встретятся в ближайшем туре РПЛ. Матч пройдет 22 октября в Москве, начало — в 14:00 мск.

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