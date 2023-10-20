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    В РФС высказались о возможном продлении контракта с Карпиным

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    Российский футбольный союз пока не планирует вести переговоры с главным тренером сборной России Валерием Карпиным о подписании нового контракта. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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    «Наш президент (глава РФС Александр Дюков) неоднократно говорил, что у нас есть доверие к главному тренеру, мы удовлетворены его работой, он делает большую работу в сложных условиях.

    Думаю, что пока не время поднимать вопрос продления контракта. Мы надеемся, что ситуация будет меняться, в том числе исходя из этого будем определяться, но у нас в любом случае долгосрочные отношения с Валерием Георгиевичем», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

    Напомним, Карпин возглавляет одновременно сборную России и «Ростов».

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