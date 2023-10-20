В РФС высказались о возможном продлении контракта с Карпиным

Российский футбольный союз пока не планирует вести переговоры с главным тренером сборной Россиио подписании нового контракта. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Наш президент (глава РФС Александр Дюков) неоднократно говорил, что у нас есть доверие к главному тренеру, мы удовлетворены его работой, он делает большую работу в сложных условиях.

Думаю, что пока не время поднимать вопрос продления контракта. Мы надеемся, что ситуация будет меняться, в том числе исходя из этого будем определяться, но у нас в любом случае долгосрочные отношения с Валерием Георгиевичем», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, Карпин возглавляет одновременно сборную России и «Ростов».