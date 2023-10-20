Примера. «Реал» в гостях у «Севильи», «Атлетико» сыграет с «Сельтой», «Барселона» примет «Атлетик»

«Осасуна» — «Гранада»
пятница, 20 октября, 22:00 мск
Хави — тренер «Барселоны» Фото: globallookpress.com
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»
суббота, 21 октября, 15:00 мск
«Хетафе» — «Бетис»
суббота, 21 октября, 17:15 мск
«Севилья» — «Реал» Мадрид
суббота, 21 октября, 19:30 мск
«Сельта» — «Атлетико» Мадрид
суббота, 21 октября, 22:00 мск
«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»
воскресенье, 22 октября, 15:00 мск
«Жирона» — «Альмерия»
воскресенье, 22 октября, 17:15 мск
«Вильярреал» — «Алавес»
воскресенье, 22 октября, 19:30 мск
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«Барселона» — «Атлетик»
воскресенье, 22 октября, 22:00 мск