Агент Тюкавина: Пока никаких продвижений по продлению контракта с «Динамо» нет

Агент нападающеговысказался о возможном продлении контракта форварда с московским клубом.

«Пока никаких продвижений по продлению контракта Кости нет. Он играет в "Динамо", пусть это и делает, а в дальнейшем — будем смотреть. Диалоги на эту тему ведутся, но, как говорится, трансферы любят тишину.

Сейчас ходит очень много слухов, что раздражает меня и самого футболиста. Не знаю, как клуб, но если в "Динамо" готовы говорить на эту тему, пусть комментируют.

До декабря, пока в чемпионате не наступит пауза, я не буду давать никаких слов по будущему Тюкавина», — заявил Сафонов Sport24.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 11 матчей за «Динамо» в РПЛ, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. В следующем матче «бело-голубые» встретятся 21-го октября с «Локомотивом».