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    Головин — самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt

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    Портал Transfermarkt опубликовал список из 10-и самых дорогих российских футболистов.

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    Топ-10 самых дорогих российских футболистов:

    1. Александр Головин («Монако», Франция) — € 30 млн;

    2. Матвей Сафонов («Краснодар») — € 16 млн;

    3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания) — € 15 млн;

    4. Фёдор Чалов (ЦСКА) — € 12 млн;

    5. Иван Обляков (ЦСКА) — € 10 млн;

    6. Далер Кузяев («Гавр», Франция) — € 10 млн;

    7. Александр Соболев («Спартак») — € 9 млн;

    8. Алексей Миранчук («Аталанта», Италия) — € 9 млн;

    9. Сергей Пиняев («Локомотив») — € 8 млн;

    10. Константин Тюкавин («Динамо») — € 8 млн.

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    • Помимо этого, Дмитрий Баринов («Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо») и Данил Глебов («Ростов») не попали в этот список, но их стоимость также оценивается в 8 млн. евро.

    В нынешнем сезоне Головин провел 7 матчей за «Монако» в Лиге 1, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

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