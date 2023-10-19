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    Горшков рассказал, чем отличаются требования Карпина и Осинькина

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    Защитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков высказался по поводу требований тренеров Игоря Осинькина и Валерия Карпина.

    Юрий Горшков
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    Юрий Горшков

    «Личная беседа с Карпиным? Таких разговоров не было. Больше по игре, тактике и нюансам. Чем отличаются требования Осинькина и Карпина? По-разному смотрят на выход из обороны и вообще на построение атаки. И там и там интересно, это работает. Если уметь делать и то и другое — это будет тебе в плюс. Сборная старается разыгрывать через центральных хавбеков, а "Крылья" очень много выходят через фланги», — сказал Горшков «Чемпионату».

    Сейчас «Крылья Советов» находятся на 2-м месте в РПЛ. На данный момент российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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