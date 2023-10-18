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    Тонали делал ставки на матчи «Милана». Итальянца могут дисквалифицировать на один год

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    Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали может быть дисквалифицирован за совершение ставок на нелегальной платформе.

    Сандро Тонали
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    Сандро Тонали

    По информации La Gazzetta dello Sport, итальянец признался следователям, что делал ставки на матчи «Милана», в которых не участвовал и, соответственно, не мог влиять на исход.

    Отмечается, что Сандро могут дисквалифицировать на срок от трех лет, если будет доказано, что он действительно ставил на матчи «Милана». При этом срок отстранения будет сокращен за счет того, что он признал свою вину.

  • В Италии опубликовали список футболистов, делавших нелегальные ставки. Среди них есть топ-игроки
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    • В этом случае продолжительность дисквалификации может составить 12 месяцев.

    Напомним, Тонали перешел в «Ньюкасл» минувшим летом из «Милана».

    Ранее появилась информация, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальном совершении ставок. Сообщалось, что правоохранители получили доступ к его и многим другим профилям. Полиция вышла на след Фаджоли в рамках расследования прокуратуры Турина в отношении букмекерских компаний, которые ведут деятельность в интернете.

  • Бонуччи могут дисквалифицировать минимум на 6 месяцев. Он знал, что Фаджоли делает нелегальные ставки
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    • Также сообщалось, что Фаджоли дисквалифицирован на семь месяцев.

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