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    Защитник Кении рассказал, что перед матчем знал только одного футболиста сборной России

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    Защитник «Реймса» и сборной Кении Джозеф Окуму после товарищеского матча со сборной России заявил, что знал только одного футболиста из команды соперников.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Я уверен, что нашей команде было бы интересно снова сыграть со сборной России. До игры я знал только одного футболиста сборной России, это Александр Головин, который выступает за "Монако".

    Мы ведь играем в одной лиге, поэтому я знаю о нем что-то. После матча я больше узнал о футболистах сборной России, не запомнил по фамилиям, но, может быть, когда мы сыграем снова в будущем, я запомню», — цитирует Окуму ТАСС.

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    • Напомним, что Головин отсутствовал в стартовом составе сборной России на матч с Кенией (2:2). Российская сборная проигрывала по ходу встречи со счетом 1:2, но на 89-й минуте сравняла счет.

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