Защитник Кении рассказал, что перед матчем знал только одного футболиста сборной России

Защитники сборной Кениипосле товарищеского матча со сборной России заявил, что знал только одного футболиста из команды соперников.

«Я уверен, что нашей команде было бы интересно снова сыграть со сборной России. До игры я знал только одного футболиста сборной России, это Александр Головин, который выступает за "Монако".

Мы ведь играем в одной лиге, поэтому я знаю о нем что-то. После матча я больше узнал о футболистах сборной России, не запомнил по фамилиям, но, может быть, когда мы сыграем снова в будущем, я запомню», — цитирует Окуму ТАСС.

Напомним, что Головин отсутствовал в стартовом составе сборной России на матч с Кенией (2:2). Российская сборная проигрывала по ходу встречи со счетом 1:2, но на 89-й минуте сравняла счет.