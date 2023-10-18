Защитник Кении рассказал, что перед матчем знал только одного футболиста сборной России

Александр Головин Фото: globallookpress.com
«Я уверен, что нашей команде было бы интересно снова сыграть со сборной России. До игры я знал только одного футболиста сборной России, это Александр Головин, который выступает за "Монако".
Мы ведь играем в одной лиге, поэтому я знаю о нем что-то. После матча я больше узнал о футболистах сборной России, не запомнил по фамилиям, но, может быть, когда мы сыграем снова в будущем, я запомню», — цитирует Окуму ТАСС.
Напомним, что Головин отсутствовал в стартовом составе сборной России на матч с Кенией (2:2). Российская сборная проигрывала по ходу встречи со счетом 1:2, но на 89-й минуте сравняла счет.