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    Полузащитник сборной Украины может перейти в «Баварию»

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    Полузащитник сборной Украины и «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает AS.

    Виктор Цыганков
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    Виктор Цыганков

    Стало известно, что скауты «Баварии» уже следят за полузащитником. Боссы немецкого клуба всерьез намерены приобрести Цыганкова летом 2024 года.

    Сообщается, что «Жирона» просит за украинца около 30 млн. евро или больше. Дело в том, что испанский клуб должен будет отдать 50% от суммы трансфера киевскому «Динамо», если переход все-таки состоится.

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    • Цыганков пополнил состав «Жироны» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 8 матчей в Примере, забил гол и сделал голевую передачу.

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