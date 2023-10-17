Балотелли: Странно, что Ибрагимович публично напал на меня без всякой причины

Нападающийответил на критику со стороны экс-одноклубника по

«Странно, что он публично напал на меня без всякой причины. То, что он предпочитает Леау, меня не интересует, это нормально, но он сказал что-то глупое.

Это ложь, что я не использовал все возможности, которые у меня были. Мой послужной список говорит сам за себя. Ибра всегда говорил мне, что я могу добиться большего, и в этом он прав. Я мог выиграть "Золотой мяч", это я могу сказать спокойно.

Фотография с кубком Лиги чемпионов? Я хотел показать ему, что играл в важных матчах, а он исчез перед одним из них. "Интеру" помогла продажа Ибры — Милито, Это'О и Снейдер сделали что-то уникальное.

С Иброй было нелегко играть, потому что он всегда старается уколоть тебя. У меня более сильный характер, чем у него, и поэтому я никогда не страдал от этого. С ним ты всегда отдаешь все, он вожак на поле, но он никогда не был мне старшим братом, им был Матерацци», — отметил Балотелли на TV Play.