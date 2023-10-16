Стало известно, сможет ли Захарян сыграть в ближайшем матче «Реал Сосьедада»

Полузащитник «Реал Сосьедада»сможет сыграть в предстоящем матче чемпионата Испании против «Мальорки».

Ранее 20-летний россиянин пропустил несколько матчей из-за коронавируса.

«Захарян без проблем работает со своими товарищами по команде. Здоровью футболиста ничего не угрожает — Арсен чувствует себя отлично!

Он был готов до, и сейчас россиянин также полностью готов принять участие в ближайшем матче с Мальоркой», — сообщили Sport24 в пресс-службе баскского клуба.

Матч «Реал Сосьедад» — «Мальорка» пройдет 21 октября, начало — в 15:00 мск.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо» за 12 миллионов евро. В первых четырех матчах за испанский клуб российский футболист не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности менее 90 минут.