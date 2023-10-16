Северная Ирландия U21- Сербия U21: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

Автор первого гола Владимир Лучич Фото: globallookpress.com
На 15-й минуте счет открыл полузащитник «Црвены Звезды» Владимир Лучич.
Хозяевам удалось сравнять счет в начале второго тайма. Пенальти уверенно реализовал Киран Макгакин.
Но на 82-й минуте сербам удалась отличная контратака и Милош Пантович поставил точку в матче, принеся победу Сербии U21 со счетом 2:1.
Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
Северная Ирландия U21 — Сербия U21 1:2
Голы: 0:1 Владимир Лучич (15'), 1:1 Киран Макгакин (пенальти) (51'), 1:2 Милош Пантович (82')
После этой победы у Сербии стало 6 очков. Северная Ирландии осталась с тремя.