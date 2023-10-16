Северная Ирландия U21- Сербия U21: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

Молодежная сборнаясмогла на выезде одолеть сборнуюсо счетом 2:1.

На 15-й минуте счет открыл полузащитник «Црвены Звезды» Владимир Лучич.

Хозяевам удалось сравнять счет в начале второго тайма. Пенальти уверенно реализовал Киран Макгакин.

Но на 82-й минуте сербам удалась отличная контратака и Милош Пантович поставил точку в матче, принеся победу Сербии U21 со счетом 2:1.

Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F Северная Ирландия U21 — Сербия U21 1:2 Голы: 0:1 Владимир Лучич (15'), 1:1 Киран Макгакин (пенальти) (51'), 1:2 Милош Пантович (82')

После этой победы у Сербии стало 6 очков. Северная Ирландии осталась с тремя.