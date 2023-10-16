Директор «Ювентуса»: Мы должны попасть в четверку лидеров Серии А, чтобы попасть в ЛЧ

Директорвысказался о целях команды в нынешнем сезоне.

«Есть проекты, которые выше нас. "Милан", "Интер", "Наполи" — мы ставим перед собой цель вернуться в Лигу чемпионов и расти, несмотря ни на что. В прошлом году мы завершили сезон третьими.

Мы хотим попасть в Лигу чемпионов по экономическим соображениям, выступления в еврокубках повысили бы стоимость игроков. Мы должны мыслить здраво и думать о том, чтобы попасть в первую четверку. Посмотрим, что будет весной», — сказал Джунтоли Juventus News.

После 8-и туров «Ювентус» занимает 3-е место в таблице Серии А с 17-ю очками в активе. В следующем матче «старая синьора» сыграет 22-го октября с «Миланом».