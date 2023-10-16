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    Директор «Ювентуса»: Мы должны попасть в четверку лидеров Серии А, чтобы попасть в ЛЧ

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    Директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о целях команды в нынешнем сезоне.

    Кристиано Джунтоли
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    Кристиано Джунтоли

    «Есть проекты, которые выше нас. "Милан", "Интер", "Наполи" — мы ставим перед собой цель вернуться в Лигу чемпионов и расти, несмотря ни на что. В прошлом году мы завершили сезон третьими.

    Мы хотим попасть в Лигу чемпионов по экономическим соображениям, выступления в еврокубках повысили бы стоимость игроков. Мы должны мыслить здраво и думать о том, чтобы попасть в первую четверку. Посмотрим, что будет весной», — сказал Джунтоли Juventus News.

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