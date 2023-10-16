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    Карвахаль: Мы не позволили Холанну получить ни одного удобного мяча

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    Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль прокомментировал победу над Норвегией (1:0) в отборе на Евро-2024.

    Даниэль Карвахаль
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    Даниэль Карвахаль

    Сборная Испании досрочно гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.

    «Мы приехали сюда за победой и показали совершенный футбол. Они почти не позволяли нам создавать моменты, но мы едем домой счастливыми с нашим билетом на Евро.

    Если говорить о Холанне, то в обороне мы все, от Симона до Мораты, действовали очень компактно и не позволили ему получить ни одного удобного мяча.

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    • Нужно похвалить работу центральных защитников, потому что они проделали фантастическую работу», — приводит слова Карвахаля GOAL.

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