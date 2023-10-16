Карвахаль: Мы не позволили Холанну получить ни одного удобного мяча

Защитник сборной Испаниипрокомментировал победу над Норвегией (1:0) в отборе на Евро-2024.

Сборная Испании досрочно гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.

«Мы приехали сюда за победой и показали совершенный футбол. Они почти не позволяли нам создавать моменты, но мы едем домой счастливыми с нашим билетом на Евро.

Если говорить о Холанне, то в обороне мы все, от Симона до Мораты, действовали очень компактно и не позволили ему получить ни одного удобного мяча.

Нужно похвалить работу центральных защитников, потому что они проделали фантастическую работу», — приводит слова Карвахаля GOAL.