Ярошик: «Краснодар» заслуженно занимает первое место

.SubAnnounce Экс-тренерзаявил, что еслии дальше будет лидировать в российской Премьер-лиге, то полузащитнику командывряд-ли удастся перейти в другой клуб.

«Команда Владимира Ивича заслуженно занимает первое место. Не скажу, что у них есть Месси, но есть такой интересный игрок как Эдуард Сперцян. Он один из ведущих игроков в России. Не зря к нему есть интерес из Европы.

Это даст ему дополнительный стимул выкладываться и концентрироваться еще лучше на тренировках, играх.

Если "Краснодар" будет лидировать и дальше, вряд ли его отпустят. Хотя, знаете, может поступить такое предложение, что клуб не сможет устоять и отпустит Эдо. Но то, что им интересуются топ-клубы — супер!» — сказал Ярошик Sport24.

После 11-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. Ближайший преследователь «Крылья Советов» отстают от подопечных Ивича на 6 баллов. В следующем матче «Краснодар» сыграет 21-го октября с «Балтикой».