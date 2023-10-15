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    Ярошик: «Краснодар» заслуженно занимает первое место

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    .SubAnnounce Экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик заявил, что если «Краснодар» и дальше будет лидировать в российской Премьер-лиге, то полузащитнику команды Эдуарду Сперцяну вряд-ли удастся перейти в другой клуб.

    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»
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    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»

    «Команда Владимира Ивича заслуженно занимает первое место. Не скажу, что у них есть Месси, но есть такой интересный игрок как Эдуард Сперцян. Он один из ведущих игроков в России. Не зря к нему есть интерес из Европы.

    Это даст ему дополнительный стимул выкладываться и концентрироваться еще лучше на тренировках, играх.

    Если "Краснодар" будет лидировать и дальше, вряд ли его отпустят. Хотя, знаете, может поступить такое предложение, что клуб не сможет устоять и отпустит Эдо. Но то, что им интересуются топ-клубы — супер!» — сказал Ярошик Sport24.

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    • После 11-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. Ближайший преследователь «Крылья Советов» отстают от подопечных Ивича на 6 баллов. В следующем матче «Краснодар» сыграет 21-го октября с «Балтикой».

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