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    «Увольнения, изменения, недовольство и многочисленные проблемы». Зоммер — о выступлении за «Баварию»

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    Голкипер «Интера» Ян Зоммер высказался об игре за «Баварию» в прошлом сезоне, назвав диким то, что происходило в немецком клубе в сезоне 2022/2023.

    Ян Зоммер
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    Ян Зоммер

    «Ситуация в "Баварии" была совершенно дикой. Увольнения, изменения, недовольство, многочисленные проблемы, не связанные со спортом. Я понял, как все устроено в этом клубе. На одного или двух игроков вешают мишени — и пресса начинает их критиковать.

    После этого выбираются еще два футболиста. И со временем очередь дошла до меня. Но у меня не было желания публично защищаться. Главным было то, что я пытался играть как можно лучше, помогать команде добиться успеха. К счастью, в итоге я преуспел», — приводит слова Зоммера Blick.

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    • Напомним, что голкипер пополнил состав «Баварии» по ходу прошлого сезона. Зоммер успел провести за мюнхенцев 19 матчей, в 7-и из которых сыграл на ноль.

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