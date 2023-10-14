«Увольнения, изменения, недовольство и многочисленные проблемы». Зоммер — о выступлении за «Баварию»

Голкипервысказался об игре зав прошлом сезоне, назвав диким то, что происходило в немецком клубе в сезоне 2022/2023.

«Ситуация в "Баварии" была совершенно дикой. Увольнения, изменения, недовольство, многочисленные проблемы, не связанные со спортом. Я понял, как все устроено в этом клубе. На одного или двух игроков вешают мишени — и пресса начинает их критиковать.

После этого выбираются еще два футболиста. И со временем очередь дошла до меня. Но у меня не было желания публично защищаться. Главным было то, что я пытался играть как можно лучше, помогать команде добиться успеха. К счастью, в итоге я преуспел», — приводит слова Зоммера Blick.

Напомним, что голкипер пополнил состав «Баварии» по ходу прошлого сезона. Зоммер успел провести за мюнхенцев 19 матчей, в 7-и из которых сыграл на ноль.