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    «Алания» минимально обыграла «Ленинградец» в матче Первой лиги

    «Алания» — «Ленинградец»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Алания» на своем поле одержала победу над «Ленинградцем» (1:0) в матче 14-го тура российской Первой лиги.

    «Алания»
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    «Алания»

    Единственный гол в этом матче забил нападающий команды Вячеслав Кротов на 65-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Ленинградец 1:0
    Гол: 1:0 Вячеслав Кротов (65') Алания: Ростислав Солдатенко, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Азамат Засеев, Алан Хабалов, Валерий Царукян, Николай Гиоргобиани, Вячеслав Кротов, Gurtsiev B. Ленинградец: Кирилл Колесниченко, Алексей Яковлев, Zaytsev A., Beljaev M., Kaptilov V., Kudryavtsev R., Markin M., Rozmanov N., Shepelev V., Sirotov V., Sukhanov E. Предупреждения: Sirotov V. (30'), (88')

    После этого матча «Алания» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 28-ю очками в активе. «Ленинградец» — на 16-й позиции (14).

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