«Алания» — «Ленинградец»: счет матча 1:0, обзор гола

на своем поле одержала победу над(1:0) в матче 14-го тура российской Первой лиги.

Единственный гол в этом матче забил нападающий команды Вячеслав Кротов на 65-й минуте.

Футбол. Россия. ФНЛ Алания — Ленинградец 1:0 Гол: 1:0 Вячеслав Кротов (65') Алания: Ростислав Солдатенко, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Азамат Засеев, Алан Хабалов, Валерий Царукян, Николай Гиоргобиани, Вячеслав Кротов, Gurtsiev B. Ленинградец: Кирилл Колесниченко, Алексей Яковлев, Zaytsev A., Beljaev M., Kaptilov V., Kudryavtsev R., Markin M., Rozmanov N., Shepelev V., Sirotov V., Sukhanov E. Предупреждения: Sirotov V. (30'), (88')

После этого матча «Алания» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 28-ю очками в активе. «Ленинградец» — на 16-й позиции (14).