Сонг: Сборная России — очень хорошо сыгранная команда

Главный тренер сборной Камерунаподелился матчем о товарищеском матче с национальной командой России (0:1).

«Это была прекрасная игра двух команд. Своими футболистами я доволен. Сборная России — очень хорошо сыгранная команда. Футболисты хорошо знают друг друга. Это очень важное качество для сборной. Были моменты, в которых мы могли забивать, но не получилось. Это хороший этап для подготовки к будущим матчам.

Нгамале? Считаю, что он достоин войти в число 24 игроков, которых мы отбираем. Он обладает всеми необходимыми качествами. Думаю, самое главное, чтобы наше понимание совпадало. Для нас важно, чтобы он был с нами», — приводит слова Сонга «Спорт-Экспресс».