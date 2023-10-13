Полузащитник «Ахмата» Харин: Узнал о вызове в сборную России от знакомого

Хавбек «Ахмата»признался, что о вызове в сборную России ему сообщил знакомый.

«Я восстанавливался после игры, знакомый написал, что я попал в сборную, сначала не поверил, он прислал мне список, так и увидел. Камерун — очень хорошая команда, в ней очень много футболистов, которые играют в сильных чемпионатах. Круто играть, когда на тебя смотрит Самуэль Это'о. С Валерием Георгиевичем Карпиным лично пока не общался, но все условия — супер, рад, что позвали», — цитирует Харина ТАСС.

12 октября Россия в товарищеском матче победила Камерун (1:0) благодаря голу Федора Чалова. 16 октября россияне встретятся в Турции с Кенией.

В нынешнем сезоне Харин провел 11 матчей в турнирах, сделав две голевые передачи.