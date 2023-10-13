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    Кипр U21 уступил дома Словении U21, Бельгия U21 на выезде обыграла Мальту U21

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Кипра Сборная Словении Сборная Бельгии Сборная Мальты
    Завершились еще две встречи отборочного раунда молодежного Евро.

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    Кипр U21 на своем поле проиграл Словении U21 со счетом 0:3 в группе Н.

    Дубль сделал полузащитник «Специи» Тио Ципот, еще один гол забил Давил Флакус-Босиль.

    Словения U21 лидирует в своей группе с 6 очками. Кипр U21 имеет всего один балл и находится на предпоследней строчке.

    Бельгия U21 в группе В была сильнее в гостях Мальты U21 со счетом 2:0.

    Голы забивали Казим Олаигбе и Арне Энгельс.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
    Мальта U21 — Бельгия U21 0:2
    Голы: 0:1 Kazeem Olaigbe (75'), 0:2 Арне Энгелс (90')

    После двух туров бельгийцы имеют 100% результат, а мальтийцы пока не набрали ни одного очка.

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