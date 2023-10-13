Кипр U21 уступил дома Словении U21, Бельгия U21 на выезде обыграла Мальту U21

Завершились еще две встречи отборочного раунда молодежного Евро.

Кипр U21 на своем поле проиграл Словении U21 со счетом 0:3 в группе Н.

Дубль сделал полузащитник «Специи» Тио Ципот, еще один гол забил Давил Флакус-Босиль.

Словения U21 лидирует в своей группе с 6 очками. Кипр U21 имеет всего один балл и находится на предпоследней строчке.

Бельгия U21 в группе В была сильнее в гостях Мальты U21 со счетом 2:0.

Голы забивали Казим Олаигбе и Арне Энгельс.

Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B Мальта U21 — Бельгия U21 0:2 Голы: 0:1 Kazeem Olaigbe (75'), 0:2 Арне Энгелс (90')

После двух туров бельгийцы имеют 100% результат, а мальтийцы пока не набрали ни одного очка.