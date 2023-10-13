Бородюк: Миранчуки стабилизировали игру сборной России в матче с Камеруном

Известный тренервысказался о том, что полузащитник «Аталанты»не попал в стартовый состав сборнойв матче с(1:0).

«Это не удивило. Алексей Миранчук не играет за "Аталанту", у него нет игрового тонуса для таких игр, как с Камеруном. В любом случае, они с Антоном вышли и стабилизировали игру, когда замены напрашивались. С их стороны было видно старание и движение.

Считаю, что Карпин правильно не выпустил (Алексея) Миранчука в старте, потому что он не играет в своем клубе. Так же, как и Джикия, им надо доказывать в своих командах. У них нет игрового тонуса, футбольные люди понимают, о чем я говорю. Я еще ни разу не видел футболистов, которые могут выходить и делать результат на поле без игрового тонуса.

Поэтому тут уже вопрос к Миранчуку, готов ли он сидеть на лавочке в "Аталанте" или уйдет и будет играть за другой клуб. Думаю, что если бы это были серьезные, официальные игры, Алексей бы тоже не играл, это правильно и логично с точки зрения тренерского штаба. Надеюсь, что против Кении они получат игровую практику и проявят свое мастерство», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

Сборная России 16 октября проведет товарищеский матч с Кенией. Игра состоится в турецкой Анталье.