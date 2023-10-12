Кузяев: У «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она просто космическая

Полузащитник «Гавра»поделился впечатлениями от базы «Пари Сен-Жермен».

В августе Кузяев сыграл за «Гавр» в товарищеском матче с «ПСЖ». Игра проходила на одном из тренировочных полей парижского клуба.

«Ощущения были потрясающие. У "Зенита" шикарная база, но у "ПСЖ" она просто космическая! Совершенно новая, огромное количество полей, всё очень современно оборудовано.

Было интересно узнать свой уровень. С любопытством смотрел на футболистов, которых раньше видел только по телевизору.

У нас еще продолжались сборы, поэтому играли на фоне нагрузок. Но, я считаю, "Гавр" очень достойно выглядел. К сожалению, проиграли. Мбаппе вышел на замену за 20 минут и сделал колоссальную разницу в матче», — приводит слова 30-летнего футболиста «Чемпионат».

Кузяев провел в текущем чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил два гола.