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    Кузяев: У «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она просто космическая

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    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев поделился впечатлениями от базы «Пари Сен-Жермен».

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    В августе Кузяев сыграл за «Гавр» в товарищеском матче с «ПСЖ». Игра проходила на одном из тренировочных полей парижского клуба.

    «Ощущения были потрясающие. У "Зенита" шикарная база, но у "ПСЖ" она просто космическая! Совершенно новая, огромное количество полей, всё очень современно оборудовано.

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    • Было интересно узнать свой уровень. С любопытством смотрел на футболистов, которых раньше видел только по телевизору.

    У нас еще продолжались сборы, поэтому играли на фоне нагрузок. Но, я считаю, "Гавр" очень достойно выглядел. К сожалению, проиграли. Мбаппе вышел на замену за 20 минут и сделал колоссальную разницу в матче», — приводит слова 30-летнего футболиста «Чемпионат».

    Кузяев провел в текущем чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил два гола.

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