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    «Они не берут игроков наобум». Кулибали — о трансферной политике клубов из Саудовской Аравии

    Футбол Трансферы Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    Защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали заявил, что клубы Саудовской Аравии хорошо изучили трансферный рынок.

    Калиду Кулибали
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    Калиду Кулибали

    «Страна меня удивила, город тоже. Жизнь идет хорошо, люди уважительные. Они сразу же расположили меня к себе. Немного жарко, но это замечательный опыт. Есть много различий с Европой. Здесь очень жарко, и мы тренируемся по вечерам, в 7-8 часов вечера.

    Я открыл для себя много нового. У них здесь очень большие планы, они хотят привлечь как можно больше (высококлассных) футболистов, но они не берут игроков наобум, а хорошо изучили, кого подписывать.

    Сейчас пока нет, но в будущем саудовский чемпионат станет очень сильным. Некоторые арабские футболисты смогут играть в Европе, они очень хороши», — сказал Кулибали Calciomercato.com.

    Напомним, что этим летом защитник перешел из «Челси» в «Аль-Хиляль». В нынешнем сезоне Кулибали провел 7 матчей за команду из Саудовской Аравии и забил один гол.

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