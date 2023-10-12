Глебов: Минут 60–70 играли правильно, потом начали действовать несогласованно

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал победу над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.

«И индивидуально, и физически футболисты у них сильные. Мы все вышли с мыслью биться за мяч, думаю, в единоборствах и подборах не уступили, и даже превзошли камерунцев.

Наверное, минут 60–70 играли правильно, потом начали немного не так выходить от ворот, стали перекрывать друг друга и из‑за этого появились потери, обрезы. В общем, начали действовать несогласованно», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Уже 16-го октября сборная России встретится с Кенией в рамках товарищеского поединка.