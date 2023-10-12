ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор ЧаловГол пишем, два в уме. Матч с Камеруном вернул большой футбол в Россию
  • 23:56
    • Испания справилась с Шотландией, дубль Холанна помог Норвегии разгромить Кипр
  • 23:44
    • Албания разгромила дома Чехию, Польша увезла три очка с Фарер
  • 23:43
    • Турция на выезде переиграла Хорватию
  • 23:42
    • Косово победило в гостях Андорру, Беларусь и Румыния не выявили победителя
  • 21:03
    • Гол Чалова обеспечил России минимальную победу над Камеруном
    Все новости спорта

    Глебов: Минут 60–70 играли правильно, потом начали действовать несогласованно

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Камеруна
    Полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал победу над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.

    Данил Глебов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данил Глебов

    «И индивидуально, и физически футболисты у них сильные. Мы все вышли с мыслью биться за мяч, думаю, в единоборствах и подборах не уступили, и даже превзошли камерунцев.

    Наверное, минут 60–70 играли правильно, потом начали немного не так выходить от ворот, стали перекрывать друг друга и из‑за этого появились потери, обрезы. В общем, начали действовать несогласованно», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

    Уже 16-го октября сборная России встретится с Кенией в рамках товарищеского поединка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется среди лидеров южноамериканского отбора?
  • Колумбия — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Смогут ли Нидерланды и Франция выявить сильнейшего?
  • Нидерланды — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • Пошатнется ли лидерство Португалии?
  • Португалия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • 12/10/2023 в 23:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Португалия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эстония — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Австрия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кайрат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сокол — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры