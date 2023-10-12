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    Де Бур назвал причины проблем «Аякс» на старте нынешнего сезона

    Футбол Эредивизия Аякс
    Экс-футболист «Аякса» Рональд Де Бур заявил, в клубе подписывают игроков второго сорта.

    Рональд Де Бур
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    Рональд Де Бур

    «Из дерьма шоколад не сделать. К чему все это идет? Я искренне волнуюсь. На следующей неделе будет матч команд из зоны вылета, "Аякс" против "Утрехта". Очень болезненно. Я никогда раньше не испытывал ничего подобного. Это ужасно.

    Я думаю, проблема в качестве состава. Позвольте уточнить, я ничего не имею против новичков. Они также ничего не могут поделать с тем фактом, что им внезапно разрешили играть за "Аякс". Они очень рады этому.

    Потому что нельзя, чтобы "Аякс" подписывал столько игроков второго сорта. Вы же понимаете, что они не будут играть на топ-уровне, верно? Давление намного больше. Скорость намного выше.

    В "Аяксе" у вас совсем не будет времени. Ребята из молодежки "Аякса" знают это, игроки из-за рубежа — нет. Их менталитет отличается, они уступают. Что ж... вот поэтому они проигрывают», — сказал Де Бур HLN.

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