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    «Мечта сбылась». Чалов — о своем 1-м голе за сборную России

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    Нападающий сборной России Федор Чалов поделился эмоциями после победы национальной команды в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

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    «Первый гол за сборную — мечта сбылась. Долго ждал этого? Все, что ни делается, все — к лучшему. Рад, что получилось забить, самое главное, что мы победили.

    В момент гола была наигранная комбинация? Разыгрывали и готовили стандарт, в целом все как должно было быть. Я не по плану сыграл и получилось. А как по плану? Я должен был на ближнюю бежать. Увидел, что футболисты Камеруна свалились на ближнюю, туда бежать смысла не было.

    Испугался ли я в момент удара? Я даже не увидел, если честно. Я должен был, наверное, с первой подачи забивать, но вратарь отбил, и получилось, что потом я первый на мяче оказался. Я из глубины отдавал Волкову передачу, но не успевал уже в штрафной замыкать. У нас взаимозаменяемость, если Далер Кузяев уходил на ближнюю, я шел в подбор.

    Прессинг Камеруна? Не всегда получался прессинг. После него были легкие потери, из‑за этого приходилось больше играть в отборе. Убрать потери, было бы проще и счет был бы другим.

    Впечатления от игры соперника? Очень хорошая команда, физически сильные. Мы прекрасно понимали это, понимали, что нужно играть через пас и быстрее, тогда у нас будет больше свободы, — сказал Чалов "Матч ТВ".

    Напомним, что уже 16-го октября сборная России сыграет с национальной командой Кении в рамках товарищеского поединка.

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