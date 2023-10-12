Россия — Камерун: счет матча 1:0, обзор голов

минимально обыграла национальную команду(1:0) в рамках товарищеского поединка.

Единственный гол в этом матче Россия забила на 40-й минуте встречи. После подачи углового нападающий команды Федор Чалов выпрыгнул выше всех и пробил головой. Голкипер Камеруна сумел отразить мяч перед собой, а Чалов воспользовался ситуацией и вторым касанием забил гол — 1:0.

На 51-й минуте российская сборная могла удвоить преимущество. Полузащитник национальной команды Сергей Пиняев подобрал мяч и хотел забить гол ударом в девятку ворот, но мяч сначала попал в перекладину, а потом в штангу. Упущен стопроцентный голевой момент.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Россия — Камерун 0:0 Россия: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Сергей Пиняев, Фёдор Чалов, Kuzyaev D., Oblyakov I. Камерун: Муми Нгамал, Ondoa F., Castelletto J., Moukoudi H., Gonzalez O., Nouhou, Kunde P., Ntcham O., Ondoua G., Mbeumo B., Aboubakar V.

Уже 16-го октября сборная России встретится с Кенией в рамках товарищеского поединка.