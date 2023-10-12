Беларусь — Румыния: стартовые составы на матч Евро-2024

Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура группы I квалификации Евро-2024

Сборная Беларуси: Игнатович, Поляков, Волков, Политевич, Печенин, Корзун, Эбонг, Концевой, Климович, Юзепчук, Морозов.

Сборная Румынии: Молдован, Рациу, Дрэгушин, Буркэ, Банку, Скречу, Марин, Станчу, Алибек, Ман, Дрэгуш.

Матч пройдет, сегодня, 12 октября, 21:45 (мск) в Минске.

Матч между этими командами состоится 12-го октября в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния — тут.