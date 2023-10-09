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    Дешам ответил на вопрос о будущем Погба в сборной Франции

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о будущем полузащитника Поля Погба в национальной команде.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    6 октября стало известно, что хавбек туринцев повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон.

    «Аллегри переживает за Поля, как и я. В последнее время на его голову свалилось много всего. Он оказался в сложной ситуации.

    Мне очень грустно за Поля Погба. Ему придется защищаться, это займет много времени. У меня сложились с ним очень теплые отношения, я всегда его поддерживал. Не знаю, что будет завтра. Для него печально все, что с ним происходит.

    Вернется ли Погба в сборную? Я не могу ответить на этот вопрос, пока не могу ничего сказать по этому поводу. Не знаю, что будет в его будущем», — цитирует Дешама Foot Mercato.

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