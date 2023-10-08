Головин: Самое главное — это успехи команды, чтобы мы побеждали и набирали очки

Полузащитникпрокомментировал победу над(3:1) в матче 8-го тура чемпионата Франции.

«В первом тайме была примерно равная игра, но нам очень помог гол перед самым перерывом. Плюс потом два быстрых мяча в самом начале второй половины. В принципе вот этот отрезок матча все и решил. Потом были еще моменты, которые мы могли реализовать. Поэтому, конечно, победу можно назвать вполне заслуженной.

Как отнесся к тому, что болельщики "Монако" признали лучшим игроком команды в сентябре? Безусловно, это очень приятно, благодарен им за такую оценку. Но могу только повторить, что самое главное это успехи команды, чтобы мы побеждали и набирали очки. И, кстати, поддержка болельщиков имеет в этом плане огромное значение», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Монако» занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 17-ю очками в активе. «Реймс» — на 4-й позиции (13).