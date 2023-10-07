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    «Монако» не испытал проблем с «Реймсом» в матче Лиги 1

    «Реймс» — «Монако»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Реймс
    «Монако» одержал гостевую победу над «Реймсом» (3:1) в матче 8-го тура французской Лиги 1.

    «Монако»
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    «Монако»

    Первый гол «Монако» забил на 42-й минуте встречи. Нападающий команды Исмаил Якобс точным ударом открыл счет в этом матче.

    На 46-й минуте форвард гостей Фоларин Балогун сумел удвоить преимущество своей команды — 2:0.

    Спустя всего 3 минуты «Монако» сделал счет разгромным. Нападающий команды Виссам Бен-Йеддер продемонстрировал свой потрясающий удар — 3:0.

    Единственный гол «Реймса» записал на свой счет Тедди Теума на 57-й минуте. Игрок уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Реймс — Монако 1:3
    Голы: 0:1 Исмаил Якобс (42'), 0:2 Фоларин Балогун (46'), 0:3 Виссам Бен-Йеддер (49'), 1:3 Тедди Теума (пенальти) (57') Реймс: Йеванн Диуф, Ибраим Диаките (Джош Уилсон-Эсбранд, 86'), Джозеф Окуму, Юнис Абдельхамид, Тибо де Смет, Маршал Манетси, Азор Матусива, Тедди Теума (Умар Диаките, 86'), Мохаммед Дарами (Мамаду Диахон, 75'), Дзюня Ито, Кейто Накамура (Амин Салама, 61') Монако: Филипп Кён, Исмаил Якобс, Гильермо Марипан, Уилфрид Синго, Александр Головин (Такуми Минамино, 73'), Денис Закария, Юссуф Фофана (Мохамед Камара, 90'), Сунгуту Магасса (Крислен Матсима, 46'), Фоларин Балогун (Магнес Аклиуше, 82'), Виссам Бен-Йеддер, Крепин Дьятта Предупреждения: Денис Закария (83'), Крислен Матсима (84'), Крепин Дьятта (90 + 5')

    После этого матча «Монако» занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 17-ю очками в активе. «Реймс» — на 4-й позиции (13).

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