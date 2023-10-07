ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Колби Ковингтон5 причин, почему Ковингтон отберет пояс у Эдвардса
  • 21:51
    • Пиастри выиграл спринт Гран-при Катара, Ферстаппен — второй
  • 21:44
    • Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2023
  • 21:07
    • «Краснодар» отыгрался с 0:2 и обыграл «Ростов» в матче РПЛ
  • 20:15
    • «Динамо» крупно уступило «Торпедо»
  • 19:22
    • Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Осасуну»
    Все новости спорта

    Дзюба: Конфликт с Галактионовым? Я за Михалыча до конца, он авторитет для меня

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Урал
    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался относительно матча против «Урала» (2:2).

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Сумасшедший матч. Мне кажется, зрителю точно понравилось, валидольная игра. Грех жаловаться на результат, вырвали ничью, но все равно осадочек остался. Игра получалась, но по тому, как складывалась, счет, наверное, закономерный.

    Как собирался праздновать гол? Никак не готовился. Получилось, что забил, потом сделал фирменное приветствие, а затем пошел к тренерам. Это люди, которых я очень уважаю, они являются авторитетами для меня, по духу мне близки, я всегда за них. Я за Михалыча до конца, он это знает. Кто бы что ни говорил, очень много разговоров, что конфликт у нас с ним.

    Мне показалось, что в первом моменте с Сулеймановым мяч полностью не пересек линию. Потрясающий сейв сделал Помазун. Хочется верить, что если бы мяч линию пересек, то есть аппаратура, которая это определила бы. Потасовка после момента была уже просто потому, что Бевеев позволял себе сквернословить, скажем так. Хотелось его призвать. Но, опять же, это футбол.

    В моменте с голом хорошо разыграли: Максим Ненахов сделал длинную передачу, я в борьбе сбросил в штрафную. Фассон зряче отдал передачу. Да, Фассон? Не бил же ты по воротам? Потом Сулик забил», — сказал Дзюба в видеоролике, опубликованном на YouTube‑канале «Локомотива».

    «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров — 19 очков. «Урал» находится на пятой строчке — 16 очков.

    Дзюба: Радует, что мы не сдаемся до последней минуты
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Корде?
  • Корда — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сумеют ли монегаски обидеть «Реймс»?
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Прервет ли «Севилья» беспроигрышую серию «Райо»?
  • «Севилья» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 8 октября
  • Завтра в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Севилья — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Примус
  • Бокс
  • Завтра в 07:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры