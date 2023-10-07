Дзюба: Конфликт с Галактионовым? Я за Михалыча до конца, он авторитет для меня

Нападающийвысказался относительно матча против(2:2).

«Сумасшедший матч. Мне кажется, зрителю точно понравилось, валидольная игра. Грех жаловаться на результат, вырвали ничью, но все равно осадочек остался. Игра получалась, но по тому, как складывалась, счет, наверное, закономерный.

Как собирался праздновать гол? Никак не готовился. Получилось, что забил, потом сделал фирменное приветствие, а затем пошел к тренерам. Это люди, которых я очень уважаю, они являются авторитетами для меня, по духу мне близки, я всегда за них. Я за Михалыча до конца, он это знает. Кто бы что ни говорил, очень много разговоров, что конфликт у нас с ним.

Мне показалось, что в первом моменте с Сулеймановым мяч полностью не пересек линию. Потрясающий сейв сделал Помазун. Хочется верить, что если бы мяч линию пересек, то есть аппаратура, которая это определила бы. Потасовка после момента была уже просто потому, что Бевеев позволял себе сквернословить, скажем так. Хотелось его призвать. Но, опять же, это футбол.

В моменте с голом хорошо разыграли: Максим Ненахов сделал длинную передачу, я в борьбе сбросил в штрафную. Фассон зряче отдал передачу. Да, Фассон? Не бил же ты по воротам? Потом Сулик забил», — сказал Дзюба в видеоролике, опубликованном на YouTube‑канале «Локомотива».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров — 19 очков. «Урал» находится на пятой строчке — 16 очков.