Орещук: Сейчас в Россию можно привезти лишь средних иностранцев

Роман Орещук Фото: globallookpress.com
«Я с этими словами никак не согласен. Сейчас, конечно же, проблематично привезти легионеров. Ему это, наверное, приснилось. Те игроки, которые невостребованы в своих странах, — их можно привезти.
То есть, только посредственных легионеров мы можем увидеть сейчас в РПЛ. Хороший легионер, который на счету в Европе, в Россию сейчас не поедет. Ну никак.
Хоть одного легионера с качественной европейской сборной взяли мы? Ни одного за последние два трансферных окна. Не хотят к нам ехать. Они боятся осуждения в своей стране», — цитирует Орещука «Спорт день за днем».