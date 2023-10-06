Орещук: Сейчас в Россию можно привезти лишь средних иностранцев

Бывший спортивный директор «Динамо»не согласен с заявлением генерального директора «Балтики», заявившего, что иностранцы безо всяких проблем готовы играть в РПЛ.

«Я с этими словами никак не согласен. Сейчас, конечно же, проблематично привезти легионеров. Ему это, наверное, приснилось. Те игроки, которые невостребованы в своих странах, — их можно привезти.

То есть, только посредственных легионеров мы можем увидеть сейчас в РПЛ. Хороший легионер, который на счету в Европе, в Россию сейчас не поедет. Ну никак.

Хоть одного легионера с качественной европейской сборной взяли мы? Ни одного за последние два трансферных окна. Не хотят к нам ехать. Они боятся осуждения в своей стране», — цитирует Орещука «Спорт день за днем».