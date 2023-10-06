Онопко: Cборная России поможет Миранчуку перезагрузиться

Тренер сборной Россиипрокомментировал вызов полузащитника «Аталанты»на октябрьский сбор национальной команды.

«Алексея мы хорошо знаем. Он давно доказывает своим мастерством, работой, что является игроком высокого уровня. Не случайно он столько лет уже в Италии и даёт результат — голы забивает, ассистирует. Да, у него была травма, пропустил какое-то время, но сейчас восстанавливается. Важно, что мы знаем его, а он — нас. Ему не нужно много времени, чтобы адаптироваться к требованиям Валерия Георгиевича. Он всё знает. Мы за всеми следим и всегда обсуждаем кандидатов коллегиально штабом. В отношении Миранчука все были однозначно "за". Этот футболист, как и Головин, очень важен для нас во всех отношениях. Сейчас ещё и Антон в сборной. Анализируя пример братьев Березуцких, могу сказать, что вместе каждый из Миранчуков принесёт вдвое больше пользы сборной, чем поодиночке.

Сборная поможет Алексею перезагрузиться психологически, а мы рассчитываем, что Миранчук сыграет свои минуты за сборную. А будет это 12 или 16 октября — решим. То, что он заслуживает вызов в сборную, у нас сомнений не вызывает», — сказал Онопко «Чемпионату».

12 октября сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном, а 16 октября сыграет с Кенией.