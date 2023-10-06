Онопко: Cборная России поможет Миранчуку перезагрузиться

«Алексея мы хорошо знаем. Он давно доказывает своим мастерством, работой, что является игроком высокого уровня. Не случайно он столько лет уже в Италии и даёт результат — голы забивает, ассистирует. Да, у него была травма, пропустил какое-то время, но сейчас восстанавливается. Важно, что мы знаем его, а он — нас. Ему не нужно много времени, чтобы адаптироваться к требованиям Валерия Георгиевича. Он всё знает. Мы за всеми следим и всегда обсуждаем кандидатов коллегиально штабом. В отношении Миранчука все были однозначно "за". Этот футболист, как и Головин, очень важен для нас во всех отношениях. Сейчас ещё и Антон в сборной. Анализируя пример братьев Березуцких, могу сказать, что вместе каждый из Миранчуков принесёт вдвое больше пользы сборной, чем поодиночке.
Сборная поможет Алексею перезагрузиться психологически, а мы рассчитываем, что Миранчук сыграет свои минуты за сборную. А будет это 12 или 16 октября — решим. То, что он заслуживает вызов в сборную, у нас сомнений не вызывает», — сказал Онопко «Чемпионату».
12 октября сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном, а 16 октября сыграет с Кенией.