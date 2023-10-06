Моуринью: В первом тайме мне не понравилась игра «Ромы»

Главный тренер «Ромы»высказался о матче группового этапа Лиги Европы с «Серветтом» (4:0).

«Первый тайм был ужасен. Я был в идеальной позиции, чтобы наблюдать за игрой, и она мне не нравилась.

Во втором тайме отношение изменилось, равно как и темп и интенсивность. Во втором тайме Мне нравились Лукаку и Белотти.

Без Дибалы нам не хватает креативности, потому что они два чистых нападающих, но у них отличная физическая форма», — цитирует Моуринью пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги Европы

В группе G «Славия» и «Рома» лидируют после двух туров с 6 очками. «Серветт» и «Шериф» пока с идут с 0.