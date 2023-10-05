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    Талалаев: Для «Спартака» игра с «Динамо» была прокатом тонуса перед ЦСКА

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Динамо» (0:3) в Кубке России.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    В ближайшем матче «Спартак» встретится на своем поле с ЦСКА в рамках АПЛ. Игра пройдет 8 октября, начало — в 19:00 мск.

    «Вообще, команды (Марцела) Лички продолжают играть независимо от счета. При 0:5 продолжают атаковать и при 2:0 в игре со "Спартаком" продолжали. Это очень хорошая черта для тренера, который наблюдает за тем, как у команды ставится игра. Это очень впечатляет.

    Дело, во‑первых, во внутренней мотивации. "Спартак" уже вышел в следующую стадию, для них эта игра была прокатом тонуса перед ЦСКА.

    И для тренера, и для команды игра с ЦСКА будет определяющей. Даже "Зенит" не смог вскрывать ЦСКА только быстрыми атаками, поэтому нужна позиционная атака, и "Спартак" катал ее в матче с "Динамо".

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    • Некоторые новые вещи они хотели посмотреть, например, (Квинси) Промес на позиции центрального нападающего при позиционной атаке. Это либо поиски Абаскаля, либо потуги на самого Уильяма Шекспира», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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