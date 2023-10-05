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    «Вильярреал» одолел «Ренн», «Маккаби» и «Панатинаикос» сыграли вничью

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    Подошли к концу матчи второго тура группового этапа Лиги Европы в группе F.

    «Вильярреал»
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    «Вильярреал»

    В одном из них израильский «Маккаби» из Хайфы и греческий «Панатинаикос» сыграли вничью 0:0.

    Футбол. Лига Европы. Группа F
    Маккаби Хф — Панатинаикос 0:0
    Маккаби Хф: Шариф Кеуф, Даниэль Сундгрен, Лоренцо Шимич, Абдулайе Сек, Пьер Корню, Мануэл Кафумана, Махмуд Джабер, Диа Саба (Францди Пьерро, 68'), Анан Халаили (Хамза Шибли, 84'), Дин Дэвид (Лиор Рафаэлов, 76'), Эрик Шуранов (Тьяронн Чери, 46') Панатинаикос: Альберто Бриньоли, Хуанкар (Филип Младенович, 88'), Тин Едвай, Барт Схенкевелд, Бернард, Даниэль Мансини (Себастьян Паласиос, 78'), Тонни Триндаде Вильена, Виллиан Арао Соуза да Силва, Адам Гнезда-Черин (Филип Джуричич, 67'), Фотис Иоаннидис (Андраж Шпорар, 67'), Яннис Коцирас (Георгиос Ваяннидис, 78') Предупреждения: Диа Саба (3'), Пьер Корню (54'), Фотис Иоаннидис (56'), Филип Джуричич (60'), Даниэль Сундгрен (71')

    В параллельной игре испанский «Вильярреал» в родных стенах переиграл «Ренн» со счетом 1:0. Автором единственного гола в матче стал Александр Сорлот.

    Футбол. Лига Европы. Группа F
    Вильярреал — Ренн 1:0
    Гол: 1:0 Александр Сёрлот (36') Вильярреал: Пепе Рейна, Кико Фемения, Айсса Манди, Альберто Морено (Рауль Альбиоль, 85'), Маттео Габбиа, Этьен Капу, Даниэль Парехо, Алекс Баэна (Альфонсо Педраса, 57'), Мануэль Тригерос (Сантьяго Комесанья, 74'), Йереми Пино (Хосе Моралес Луис, 57'), Александр Сёрлот (Рамон Терратс, 85') Ренн: Стив Манданда, Адриен Трюффер, Артур Теате, Варме Омари, Гела Дуэ, Людовик Блас, Дезире Дуэ (Мартен Терье, 82'), Батист Сантамария (Неманья Матич, 73'), Бенжамен Буриго (Энцо Ле Фе, 73'), Ибрахим Салах (Амин Гуири, 64'), Бертуг Озгюр Йылдырым (Арно Калимуэндо, 64') Предупреждения: Дезире Дуэ (28'), Йереми Пино (44'), Альберто Морено (50'), Алекс Баэна (54'), Адриен Трюффер (59'), Альфонсо Педраса (87')

    По итогам этих матчей команды занимают следующие места: «Панатинаикос» (4 очка) — первый, «Вильярреал» (3) — второй, «Ренн» (3) — третий, «Маккаби» (1) — последний.

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