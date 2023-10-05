ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби
    Все новости спорта

    Черчесов: Тренер сборной — не приглашение, а назначение, государственная должность

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к работе в национальной команде.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Всегда говорил: тренер национальной сборной — не приглашение, а назначение. Государственная должность. И только сейчас многие начинают понимать, что я имел в виду.

    Когда назначили в сборную, были некоторые вопросы и проблемы, конечно. Первые 3-4 месяца прошли в режиме своего рода ломки, потому что где ты — и где твои футболисты?

    Но со временем баланс был найден, и теперь работа в сборной для меня — не абстракция, а осознанная реальность, в которой я кое-что понимаю.

    Мы немножко old school, старой школы люди. Мы только лишь философски рассуждать не привыкли.

    Есть цель, задача, ты впрягся, ты отвечаешь за процесс и результат — тут не до рефлексии. Что в клубе, что в сборной, никакой разницы нет. Ты не должен уже о чем-то второстепенном думать — удобно ли тебе, комфортно ли.

  • Источник: «Спартак» контактировал с Черчесовым, но переговоров пока нет
  • Читайте по теме

    • Самое главное, чтобы взаимопонимание с работодателем было. Потому что иногда получается так, что цели вроде бы одни и те же, а понятия и принципы никак не стыкуются. Пути достижения этих целей разные. Вот это важно совместить.

    И еще раз: я не могу абстрактно думать. Не приучен, не умею. Всего несколько месяцев прошло после "Ференцвароша", а многим кажется, что несколько лет.

    Мне очень не нравится, когда слухи "назначают" тренера Черчесова — то в клубы, то в сборные. Начинаются эти закадровые обсуждения: а захочет ли, а сможет ли? Не люблю обсуждать то, чего нет. Появится конкретика — будет и предметный интерес к теме.

    Главное на сегодня что? Желание работать. Есть оно? Есть. На этом пока точка», — сказал Черчесов в интервью Объединению отечественных тренеров по футболу.

    Напомним, Черчесов находится без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша» летом этого года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Унион Сент-Жиллуаз» забьют друг другу
  • «Ливерпуль» — «Унион Сент-Жиллуаз». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Марсель» обыграет «Брайтон» и прервет неудачную серию?
  • «Марсель» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Вест Хэм» проиграет на поле «Фрайбурга»?
  • «Фрайбург» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Унион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Астана — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Славия Прага — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.40
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры