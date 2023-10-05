Черчесов: Тренер сборной — не приглашение, а назначение, государственная должность

Бывший главный тренер сборной Россиирассказал о своем отношении к работе в национальной команде.

«Всегда говорил: тренер национальной сборной — не приглашение, а назначение. Государственная должность. И только сейчас многие начинают понимать, что я имел в виду.

Когда назначили в сборную, были некоторые вопросы и проблемы, конечно. Первые 3-4 месяца прошли в режиме своего рода ломки, потому что где ты — и где твои футболисты?

Но со временем баланс был найден, и теперь работа в сборной для меня — не абстракция, а осознанная реальность, в которой я кое-что понимаю.

Мы немножко old school, старой школы люди. Мы только лишь философски рассуждать не привыкли.

Есть цель, задача, ты впрягся, ты отвечаешь за процесс и результат — тут не до рефлексии. Что в клубе, что в сборной, никакой разницы нет. Ты не должен уже о чем-то второстепенном думать — удобно ли тебе, комфортно ли.

Самое главное, чтобы взаимопонимание с работодателем было. Потому что иногда получается так, что цели вроде бы одни и те же, а понятия и принципы никак не стыкуются. Пути достижения этих целей разные. Вот это важно совместить.

И еще раз: я не могу абстрактно думать. Не приучен, не умею. Всего несколько месяцев прошло после "Ференцвароша", а многим кажется, что несколько лет.

Мне очень не нравится, когда слухи "назначают" тренера Черчесова — то в клубы, то в сборные. Начинаются эти закадровые обсуждения: а захочет ли, а сможет ли? Не люблю обсуждать то, чего нет. Появится конкретика — будет и предметный интерес к теме.

Главное на сегодня что? Желание работать. Есть оно? Есть. На этом пока точка», — сказал Черчесов в интервью Объединению отечественных тренеров по футболу.

Напомним, Черчесов находится без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша» летом этого года.