Агент Кайседо: Мы уже договорились с «Челси» о переходе, но тут появился «Ливерпуль»

Агент полузащитникарассказал о том, почему игрок перешел в стан «синих», несмотря на хорошее предложение от

«Летом мы попали в довольно сложную ситуацию. Мы уже дали слово "Челси", что Мойзес станет игроком синих, но тут внезапно возник вариант с "Ливерпулем". На мой взгляд, у мерсисайдцев более солидный и долгосрочный проект. На некоторое время мы пришли в смятение, голова пошла кругом. У нас не было уверенности в том, какое решение стоит принять.

И тут руководство "Брайтона", ни с того, ни с сего, сообщает, что на следующий день Мойсес должен пройти медобследование в "Ливерпуле". Красные пришли с предложением, с которым, по нашему мнению, они не могли прийти. Это было очень неожиданно для всех, полнейший сюр.

"Брайтон" дал согласие Клоппу на переговоры с Мойзесом. Но все мы изначально прекрасно понимали, что если "Челси" повторит предложение "Ливерпуля" — Мойсес поедет в Лондон. Хочу подчеркнуть, что Кайседо пообещал "Челси" перейти к ним.

Поэтому, когда "Ливерпуль" сделал предложение — мы попросили руководство "Брайтона" подождать и посмотреть, сделает ли "Челси" такое же или более внушительное», — сказал Сьерра Sport.Sky.

В нынешнем сезоне Кайседо провел 7 матчей за «Челси» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В следующем матче «синие» сыграют 7-го октября с «Бернли».