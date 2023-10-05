Бальбуэна высказался о требованиях Лички в «Динамо»

Капитан «Динамо»высказался о работе тренерав московском клубе.

Ранее бело-голубые в Кубке России разгромили «Спартак» со счетом 3:0.

«Наша команда играет в футбол с владением мячом, стараемся не отдавать мяч и инициативу сопернику. И кто играет во владение, стараются, чтобы все на поле двигалось. Все игроки. Начиная от центрального нападающего, который создает моменты. Все в команде уже это понимают.

Нам надо продолжать идти по этому пути, работать. Ну и стараться следовать нашей игре, чтобы побеждать», — сказал Бальбуэна «Матч ТВ».