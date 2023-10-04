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    Мората о победе «Атлетико»: Удача была на нашей стороне

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    Нападающий «Атлетико» Альваро Мората высказался об игре своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:2).

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    «Мы не были удивлены (такой игрой "Фейеноорда"). Мы уже видели несколько их матчей и знаем нескольких игроков. У них всегда есть талантливые ребята.

    Возможно, нам повезло, но таков футбол. Иногда ты незаслуженно проигрываешь, но сегодня удача была на нашей стороне.

    Я всегда рад, когда мне удается помочь команде. Сегодня я забил два мяча, и это отличные новости для меня и "Атлетико", — сказал Мората в эфире RTL 7.

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    • Напомним, что Мората стал автором дубля в этом матче. По ходу встречи "Фейеноорд" дважды вел в счете, но в итоге упустил победу.

    После 2-х туров "Атлетико" занимает 1-е место в своей группе Лиги чемпионов с 4 очками в активе. "Фейеноорд" — на 2-й позиции (3).

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